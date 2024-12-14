Сотні російських військових не можуть безпечно дістатися з провінції Хомс до авіабази у Хмеймімі через побоювання атак на їхні колони. Згідно з повідомленням Головного управління розвідки (ГУР), солдати рф остерігаються, що їх накриють вогнем під час руху по трасі М4.

Для забезпечення безперешкодного пересування деякі озброєні угрупування в Сирії використовують російський прапор на своїх колонах як прикриття. У цей час полковник російської армії Дмитрій Мотрєнко веде переговори з військовими контингентами інших країн, випрошуючи гарантії безпеки для російських підрозділів, що чекають у районі аеродрому Т4.

Також на території Сирії з’явилися найманці з так званого “африканського корпусу”, які мають на меті захищати російські підрозділи під час їх руху від сирійської глибинки до баз на узбережжі.

Як повідомили в ГУР, 13 грудня 2024 року близько тисячі російських військових вийшли з-під Дамаска та вирушили до Тартуса і Хмеймім. Для продовження евакуації держави-агресора планують залучити щонайменше 25 військово-транспортних літаків для перекидання військ, техніки та озброєння з Хмеймім до Ростова-на-Дону, Чкаловська та Владивостока.