Політика

Російські війська не можуть покинути Сирію через загрозу ударів – ГУР
14 Грудня 2024 11:45
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гур, сирія
ГУР: “У Сирії росіяни скиглять через складнощі евакуації своїх солдатів” / Фото Головного управління розвідки

Сотні російських військових не можуть безпечно дістатися з провінції Хомс до авіабази у Хмеймімі через побоювання атак на їхні колони. Згідно з повідомленням Головного управління розвідки (ГУР), солдати рф остерігаються, що їх накриють вогнем під час руху по трасі М4.

Для забезпечення безперешкодного пересування деякі озброєні угрупування в Сирії використовують російський прапор на своїх колонах як прикриття. У цей час полковник російської армії Дмитрій Мотрєнко веде переговори з військовими контингентами інших країн, випрошуючи гарантії безпеки для російських підрозділів, що чекають у районі аеродрому Т4.

Також на території Сирії з’явилися найманці з так званого “африканського корпусу”, які мають на меті захищати російські підрозділи під час їх руху від сирійської глибинки до баз на узбережжі.

Як повідомили в ГУР, 13 грудня 2024 року близько тисячі російських військових вийшли з-під Дамаска та вирушили до Тартуса і Хмеймім. Для продовження евакуації держави-агресора планують залучити щонайменше 25 військово-транспортних літаків для перекидання військ, техніки та озброєння з Хмеймім до Ростова-на-Дону, Чкаловська та Владивостока.


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