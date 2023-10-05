Російські вчителі привітали Путіна з днем народження портретами Бандери

У Калузькій області РФ вчителі та школярі записали поздоровлення з днем народження для Володимира Путіна, тримаючи портрет молодого очільника ОУН Степана Бандери. Як виявилося, привітання зробили за наказом пранкера і ніхто не помітив підставу.

Про це пишуть Zerkalo та «Настоящее время».

Вчителі калузьких шкіл отримали завдання нібито від регіонального відділення «Єдиної росії» привітати президента рф володимира путіна з днем народження 7 жовтня.

Від них вимагали провести акцію за участю дітей. Із завданням вислали портрет «молодого путіна» та гасло «Наш президент — завжди молодий! Наш президент — завжди з нами. Наша перемога — попереду».

Вчителі завдання виконали та надіслали звіт його відправнику. Однак ніхто не помітив, що замість «молодого путіна» на плакатах було фото Степана Бандери, зроблене орієнтовно у 1925-1926 роках під час його навчання у гімназії.

Розіграш виявився справою рук білоруського вчителя історії Владислава Бохана, відомого своїми акціями у школах. Він розповів, що розіслав листи до 30 шкіл Калузької області. Половина повідомлень не дійшла, тому що поштовий сервіс сприйняв їх як спам-розсилку.