Суспільство

Російські вчителі провели патріотичну акцію в антинатовських шапочках із фольги
9 Листопада 2024 11:10
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Російські освітяни проводять акцію «Шолом вітчизни» / Скриншот відео

Акціоніст Владислав Бохан розіслав по школах центральної Росії вимогу від імені «Единой России» провести патріотичну акцію. Цього разу необхідно було виготовити з фольги «Шолом вітчизни» для демонстрації готовності до захисту від опромінення супутниками НАТО.

На вимогу відгукнулися 7 шкіл: Бобрівський освітній центр «Лідер», Крикшанська ЗШ №3, Колодезянська ЗОШ, Нововоронезька ЗОШ №1, Архангельська ЗОШ, а також Байчурівська та Нікольська ЗОШ.

Дві останніх залучили до виготовлення шапочок дітей, а педагог однієї з них зажадала диплом за участь в акції.

Бохан пояснив, що продовжує дослідження фашизації Росії в рамках виявлення ознак «вічного фашизму» згідно з трактатом Умберто Еко.

«Шапочки» проілюстрували віру населення Росії в теорію змови, тоді як попереднє аналогічне доручення вчителям – проведення безглуздої акції “Російський біг” (без уточнення, куди і навіщо) – готовність здійснювати дію заради дії.

Раніше Бохан у рамках подібних акцій переконав російських вчителів складати списки для відправки школярів на перевиховання до таборів, молитися на ікони Бандери і Тихановської, проводити патріотичну акцію під слоганом «Один народ, одна нація, один праVитель» у рамках програми «Єдиной Росії» «Праця визволяє» (Arbeit macht frei – надпис, яким фашисти позначували концтабори) і т. д.

Свої акції Бохан називає дослідженням проявів фашизму в сучасній Росії: беззастережного підпорядкування начальству, дією заради дії та інших його ознак.


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