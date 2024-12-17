Російські та північнокорейські війська третю добу інтенсивно наступають на Курщині, – Сирський

Сили оборони України станом на 17 грудня ведуть бойові дії на фронті загальною протяжністю понад 1170 км, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час онлайн-виступу на Конгресі місцевих і регіональних влад.

Найскладніша ситуація нині на Покровському та Курахівському напрямках. Окупанти посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках. Також тривають інтенсивні бої на території Курської області, де росіяни намагаються витіснити українські підрозділи, активно застосовуючи війська Північної Кореї, які вже зазнали відчутних втрат.

“Українські захисники стійко тримають визначені рубежі, знищують особовий склад і техніку ворога, за що я вдячний солдатам, сержантам та офіцерам”, – заявив Сирський.

За словами головнокомандувача, за нинішніх обставин “усе суспільство має згуртуватися” для підтримки війська. Крім стійкості бійців, важливі й інженерно-фортифікаційні споруди.

Як зауважив Сирський, будівництво фортифікацій було розподілене на три етапи, і зараз триває робота на фінальному етапі.

Тож він наголосив на потребі ОВА “активніше діяти на своєму полі” щодо будівництва фортифікацій, особливо коли йдеться про ешелонування їх у глибину.