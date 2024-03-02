Політика

Російські суди прирівняли прізвище Навального до екстремістської символіки

2 Березня 2024 09:48
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Стихійний меморіал у Мар'їні (Москва) / Фото "Медуза"

Суди в чотирьох регіонах Росії прирівняли прізвище опозиційного політика Олексія Навального до екстремістської символіки. Про це повідомляє правозахисний проєкт “Первый отдел”.

Проєкт посилається на три постанови про адміністративне правопорушення, видані учасникам акцій пам’яті Навального в Челябінську, Краснодарі та Мурманську. Раніше повідомлялося про протокол за згадку Навального в Ульяновську.

Суди призначили адміністративні арешти учасникам акцій за прізвище Навального на їхніх плакатах. У постановах суди послалися на те, що Фонд боротьби з корупцією, визнаний російською владою екстремістською організацією, неодноразово використовував ім’я і прізвище “Олексій Навальний” як “атрибутику і символіку”.

“Первый отдел” зазначає, що при опису обставин “порушень” використовувалася “експертиза” донощика Данила Міхєєва. Суди не раз використовували його висновки у справах про демонстрацію забороненої символіки – при тому, що 2022 року Мін’юст визнав Міхєєва “некваліфікованим”.

“Жодним рішенням суду прізвище Навального не було заборонене і не може бути заборонене”, – пише “Первый отдел”. Правозахисники вважають, що, враховуючи таку широку географію, покарання за прізвище можна вважати практикою, а не ексцесами на місцях.


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