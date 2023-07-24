Російські студенти збирають Шахеди

Кілька сотень студентів коледжу “Алабуга Політех” (Татарстан) залучили до складання іранських дронів Shahed.

Про результати розслідування журналістів повідомляють видання “Протокол” і ютуб-каналу “РЗВРТ”, пише “Новая газета”

Спочатку, за словами джерела журналістів, до роботи залучали переважно підлітків 15-17 років. Зараз же складанням дронів займаються студенти всіх курсів. Тим, кого залучають до складання безпілотників, заборонено говорити про те, чим вони займаються, під загрозою відрахування.

Крім того, до виробництва дронів залучають неповнолітніх студенток із країн Африки, яких у штатному розкладі навчального закладу називають “мулатками”. До коледжу їх залучили за допомогою додатків для знайомств Tinder і Badoo. Дівчат залучають до роботи, де потрібна найнижча кваліфікація – миття підлоги і прибирання сміття в цехах, стверджують розслідувачі.

Повідомляють, що глава Татарстану Рустам Мінніханов відкрив коледж “Алабуга Політех” 5 квітня 2021 року. Планувалося, що там будуть “вирощувати Ілонів Масків”. Підліткам, які вступали до коледжу, обіцяли навчання, поєднане з оплачуваною роботою.

Від студентів журналісти дізналися про важкі умови життя в коледжі. Однією з обов’язкових умов навчання є гра в пейнтбол. За відмову може загрожувати догана або відрахування. У 2022 році ігри проходили кожні вихідні з вересня по жовтень. Студенти прокидалися о 5 ранку і реконструювали битви “Великої Вітчизняної”. “Цікава деталь – прапор фашистів схожий на прапор нацистської Німеччини, але замість свастики в білому колі – символіка блоку НАТО”, – зазначають журналісти.

Команди, які програли, карають “розстрілами” – в них стріляють пейнтбольними кульками. Крім того, тих, хто програв, змушують бігати і рити окопи під дощем, без зброї “штурмувати” висоти, звідки по них стріляють співробітники.

Одне з джерел журналістів розповідало, що чуло від заступника генерального директора ОЕЗ Сергія Алексєєва, що “мета пейнтболу – відсіяти слабаків і шмаркачів на початковому етапі”.