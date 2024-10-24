Кримінал

Російські спецслужби завербувала українську військову на Харківщині, – СБУ
24 Жовтня 2024 16:41
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сбу
Підозрювана у коригуванні російських ударів / Фото: СБУ

СБУ викрила ще двох коригувальників на Харківщині: одну із них ФСБ завербувала через пропозицію “близьких стосунків”.

Про це повідомив речник СБУ регіону Владислав Абдула.

“Однією із інформаторок була 35-річна контрактниця військової частини, що дислокується у Харківській області. Жінку завербували через Телеграм-канали, де на неї вийшов представник ФСБ, який видавав себе за “пересічного” громадянина і запропонував близькі стосунки”, – повідомив Абдула.

Перебуваючи на посаді радіотелеграфістки, вона використовувала своє службове становище щоб збирати локації Сил оборони у Харкові та прилеглих територіях.

Також вона самостійно обходила місто, де приховано фіксувала розташування українських захисників.

Ще одним фігурантом виявився прокремлівський блогер з Куп’янського району, який адміністрував Телеграм-канал ФСБ.

“На ворожому інтернет-ресурсі зловмисник викладав геолокації українських військ поблизу прифронтового райцентру. Крім того, блогер закликав своїх підписників долучатися до поширення інформації про місця базування та переміщення Сил оборони на Куп’янському напрямку”, – додав речник СБУ

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.


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