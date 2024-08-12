Російські спецслужби можуть інсценувати злочини щодо цивільного населення Курської області, – СБУ

Служба безпеки України фіксує спроби спецслужб РФ використати ситуацію в Курській області для безпідставних звинувачень українських захисників у вчиненні воєнних злочинів.

Про це повідомила СБУ.

За словами спецслужбовців, для цього росія створює та поширює різноманітні фейки та інформаційні вкиди, які не мають нічого спільного з реальністю.

“Такі інформаційно-психологічні спецоперації росіян повʼязані, перш за все, із неможливістю ефективно протидіяти наступальним діям ЗСУ”, – йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, найближчим часом російські спецслужби можуть вдатися до інсценування злочинів, зокрема, щодо цивільного населення Курської області, щоб надалі звинуватити в їх скоєнні Україну.

Спецслужба попередила, що такі спроби є марними, і не вплине ні на наступальні дії ЗСУ, ні на позицію міжнародних партнерів Києва.

“Адже Сили оборони України довели всьому світові, що чітко дотримуються правил та звичаїв ведення війни. Зокрема, як щодо поводження з військовополоненими рф, так і щодо цивільного населення”, – запевнили у СБУ.