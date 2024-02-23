Російські школярі проводитимуть дебати за темами інтерв’ю Путіна Карлсону

РФ рекомендує вчителям вивчати на уроках теми інтерв’ю Путіна з Карлсоном. Автори методички вважають, що розмова Путіна з Карлсоном допоможе учням “краще зрозуміти позицію Росії на світовій арені” та розвинути критичне мислення.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Еспресо.

ЦНС зазначає, що школи РФ уже отримали методички. Водночас документ опублікований на порталі “Единый урок РФ” – він рекомендує вчителям вивчати розмову Путіна з Карлсоном разом із школярами, заохочувати дітей до “дослідницьких проєктів” за мотивами інтерв’ю, проводити в класах дебати, а також розбирати його як медіатекст.

