Російські “шахеди” вбили п’ятьох жителів Миколаєва

Сьогодні вночі росіяни знову обстріляв місто Миколаїв, загинуло п’ятеро людей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“В результаті влучання БпЛА типу “шахед” сталось руйнування та пожежа приватного одноповерхового будинку, а також руйнування квартири на четвертому з подальшою пожежею на 4 та 3 поверхах чотирьохповерхового будинку”, – йдеться у повідомленні.

На цей час відомо про п’ятьох загиблих, чиї тіла деблокували рятувальники. На місці події працюють психологи Головного управління ДСНС, до них по допомогу звернулися 22 людини.

На місці однієї з пожеж постраждала жінка 1979 року народження, яка отримала гостру реакцію на стрес. Її було госпіталізовано з гіпертонічним кризом.