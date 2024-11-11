Кримінал

Російські “шахеди” вбили п’ятьох жителів Миколаєва
11 Листопада 2024 06:54
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Сьогодні вночі росіяни знову обстріляв місто Миколаїв, загинуло п’ятеро людей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“В результаті влучання БпЛА типу “шахед” сталось руйнування та пожежа приватного одноповерхового будинку, а також руйнування квартири на четвертому з подальшою пожежею  на 4 та 3 поверхах чотирьохповерхового будинку”, – йдеться у повідомленні.

На цей час відомо про п’ятьох загиблих, чиї тіла деблокували рятувальники. На місці події працюють психологи Головного управління ДСНС, до них по допомогу звернулися 22 людини.

На місці однієї з пожеж постраждала жінка 1979 року народження, яка отримала гостру реакцію на стрес. Її було госпіталізовано з гіпертонічним кризом.

Рятувальники ліквідовують наслідки російського удару по Миколаєву / Фото: ДСНС

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