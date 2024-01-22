Російські опозиціонери звернулись до ЦВК з вимогою не реєструвати Путіна 

Група російських опозиційних політиків та громадських діячів подала до ЦВК Росії заяву з вимогою відмовити кандидату Володимиру Путіну у реєстрації на посаду президента РФ у зв’язку з «численними порушеннями законодавства».

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення в Телеграм-каналі громадського «Комітету 2024», де також опублікований текст заяви.

Автори заяви, голова Об’єднання «Комітет-2024» Сергій Антонов, електоральний юрист Володимир Шведа та колишній московський муніципальний депутат Денис Шендерович, вказують на дві серйозні підстави для відмови у реєстрації Володимиру Путіну.

Перша підстава — відсутність у Путіна права йти на 3-й президентський термін поспіль та 5-й термін загалом. Це аргументується тим, що процедура «обнулення» 2020 року, яка полягала в зміні Конституції РФ, пройшла з серйозними порушеннями.

Друга підстава — масові порушення виборчого законодавства, зафіксовані під час збору підписів на підтримку Путіна. Зазначається, що на сьогодні за ініціативою Об’єднання «Комітет-2024» до ЦВК РФ подано 219 скарг на порушення у 67 регіонах. Типові порушення: підписи за Путіна збирають представники державної та муніципальної влади, керівництво бюджетних установ та підприємств, що входять до держкорпорацій. Водночас ці особи ведуть незаконну агітацію за чинного президента РФ. Кожна із 219 скарг містить конкретні факти та докази порушень закону на користь Путіна. За оцінками активістів, лише у цих випадках російський диктатор отримав близько 60 тисяч підписів, які слід визнати недійсним».

Список політиків та громадських діячів, які підписали заяву до ЦВК РФ, включає 26 осіб. Серед них: ексдепутат ЗАКС Санкт-Петербурга Максим Резнік; член Виконавчої Ради З’їзду народних депутатів, ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов; відомий політтехнолог, галерист Марат Гельман; прем’єр-міністр «Уряду Незалежного Татарстану у вигнанні» Рафіс Кашапов; політик, бізнесмен, член Ради Об’єднання «Комітету-2024» Віталій Гінзбург; ексдепутат Держдуми Росії Олександр Осовцов та інші.