Російські окупанти використали на Півдні хімічну зброю

З використанням безпілотного літального апарату учора на наші бойові позиції скинуто контейнери з отруйною речовиною, ймовірно хлорпікринова граната К-51. Бойові медики спрацювали чітко, втрат та критичних станів немає.

Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.

Крім того, Одесу напередодні двічі атакували дрони-камікадзе з напрямку Чорного моря. Внаслідок влучання двох дронів зруйновано адмінбудівлю в припортовій зоні. Ще один «Шахід-136» – збитий над морем. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька навколишніх будинків. Загинула одна цивільна особа.

Під час повторної повітряної атаки Одеси, силами протиповітряної оборони над морем знищено ще 4 дрони-камікадзе. Серед них вперше в Україні збитий багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва “Mohajer-6” (Мохаджер-6), призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження.

Ще один «Шахід-136» атакував ввечері наші позиції на лінії зіткнення в Березнегуватській громаді Миколаївщини.

При спробі атакувати напрямок порту Південного черговий «Шахід-136» також збитий.

Підтверджено ще одне контрольне ураження Каховського мосту.

Інші втрати ворога за бойовий день складають 51 рашист, 152 мм гаубиця «Мста-Б», танк і 16 одиниць іншої авто-бронетехніки.