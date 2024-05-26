Політика

Російські окупанти докладають максимум зусиль щоб прорвати нашу оборону – Генштаб

26 Травня 2024 20:15
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генштаб
Ілюстративне фото / Фото 56-ї ОМПБр

Різко, майже в два рази протягом дня, зросла активність ворога на Куп’янському напрямку. Не спадає вона і на Покровському, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Українські війська вживають заходів для утримання позицій та нищать наступальний потенціал ворога.

  • На Харківському напрямку без особливих змін. Ворог продовжує спроби покращити тактичне положення у районах Вовчанська і Липців. Біля останнього вдарив ще трьома КАБами. Загалом на півночі Харківщини сьогодні російські окупанти скинули уже 22 керовані авіабомби.
  • На Куп’янському напрямку продовжуються шість бойових зіткнень із 21 з початку дня. Ворожі штурмові дії тривають в районах Новоєгорівки, Петропавлівки, Берестового та Греківки. Окупанти не припиняють авіаударів – ще два відбулося по територіях поблизу Богуславки і Шийківки.
  • На Покровському напрямку наразі відбулося вже 31 бойове зіткнення. Противник, за підтримки авіації, спрямовує основні зусилля в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл та Уманське. Також завдав три авіаудари біля Скучного та Новоселівки Першої.

Загалом, кількість бойових зіткнень від початку доби на фронтах російсько-української війни зросла до 83.


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