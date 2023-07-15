Політика

Російські офіцери “серйозно незадоволені” Шойгу та Герасимовим, зробила висновок розвідка Британії

15 Липня 2023 12:22
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Британська розвідка

Дедалі більше російських офіцерів висловлюють невдоволення військовим керівництвом РФ – критика спрямована на міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС Росії Валерія Герасимова, йдеться у повідомленні британської розвідки.

У Міноборони Британії проаналізували ситуацію зі звільненням російського генерала Івана Попова, який командував силами 58-ї окупаційної армії на Запорізькому напрямі.

За даними британської розвідки, ця подія особливо привертає увагу, тому що Попова звільнили «не через погані результати на полі бою, а через критику Шойгу». Коментарі російського генерала свідчать про «серйозне невдоволення» серед офіцерів армії РФ, кажуть у Міноборони Британії.

При цьому розвідка наголосила, що висловлювання Попова «багато в чому перегукуються» із заявами голови «ЧВК Вагнер» Євгена Пригожина.

«Пряма критика з боку підлеглих, ймовірно, стає дедалі більшою проблемою для міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу генерала Герасимова», – йдеться у повідомленні.


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