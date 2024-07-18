Кримінал

Російські обстріли на Донеччині забрали життя 5 людей
18 Липня 2024 16:02
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Російські окупаційні війська атакували Донеччину з різнокаліберної зброї, розпочато розслідування за фактами загибелі 5 та поранення 3 цивільних.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Наслідки російських обстрілів Донеччини / Фото: Донецька обласна прокуратура

Зранку 18 липня 2024 року окупанти здійснили артилерійський обстріл села Плещіївка Краматорського району. Внаслідок влучання засобу ураження по житловому будинку загинув 85-річний місцевий житель. Його дружину намагались врятувати, проте під час надання невідкладної допомоги вона померла.

Крім того, ЗС РФ завдали удару по селищу Гродівка Покровського району. Боєприпаси окупантів поцілили по приватному сектору, де від отриманих травм, несумісних з життям, загинули троє жінок 26, 32 та 77 років.

Також під приціл армії держави-агресора потрапило селище Велика Новосілка Волноваського району. Попередньо, проти мирного населення ворог використав дві авіабомби “КАБ-250”. Перебуваючи у власній оселі, дістала поранення подружня пара віком 48 та 56 років.

Ще один чоловік травмований у місті Залізне, яке окупанти обстріляли, ймовірно, з артилерії. На момент атаки він перебував за місцем мешкання. 58-річного потерпілого ушпиталено.


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Російські обстріли на Донеччині забрали життя 5 людей
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