Політика

Російські гроші на закупівлю зброї для України надійдуть на початку серпня – Боррель
22 Липня 2024 21:26
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зброя, санкції
Артилерійська система HIMARS (архівне фото) / Фото AP

Перший транш із доходів від російських активів у 1,4 млрд євро перерахують Єврокомісії в перший тиждень серпня, заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

За його словами, на ці гроші буде закуплено зброю для України, пише Європейська правда.

Виступаючи на пресконференції за підсумками засідання міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі, Боррель заявив, що на засіданні “повідомив міністрам про прогрес стосовно першого траншу в 1,4 мільярда євро”.

Він, “як очікується, буде перерахований на початку серпня – наступного тижня”, уточнив головний дипломат ЄС. Раніше він говорив, що кошти будуть перераховані в липні.

За його словами, ці кошті будуть спрямовані на закупівлю пріоритетного військове обладнання для України – засобів протиповітряної оборони, артилерійські снаряди та озброєнь в української промисловості.

“Тобто ми не просто надаватимемо військову підтримку Україні, а й ізсередини самої України. Що, певна річ, є найлогічнішим та найефективнішим шляхом, яким ми можемо піти”, – підсумував Боррель.

Нагадаємо, Євросоюз у червні погодив використання частини надприбутків від заморожених російських активів на військову допомогу Україні. Рішення ухвалили попри опір Угорщини.


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