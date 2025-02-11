Російські дрони влучили біля дитсадка та шкіл на Київщині: фото з місця

Уночі 11 лютого окупанти здійснили масовану атаку БпЛА на Київщину. Пошкоджено будівлі дитячого садка, двох шкіл та будинки в Бориспільському районі.

Про це повідомив в. о. голови Київської ОВА Микола Калашник.

“Тривога тривала всю ніч. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено”, – написав він.

Внаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі вибуховою хвилею пошкоджено дитсадок та дві будівлі школи – діючу та новобудову. В спорудах вибиті вікна та двері. Також пошкоджено дитячий майданчик та приватний будинок.