Суспільство

Російські дрони влучили біля дитсадка та шкіл на Київщині: фото з місця
11 Лютого 2025 09:11
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Наслідки дронової атака на Київську область / Фото: Поліція Київщини
Наслідки дронової атака на Київську область / Фото: Поліція Київщини

Уночі 11 лютого окупанти здійснили масовану атаку БпЛА на Київщину. Пошкоджено будівлі дитячого садка, двох шкіл та будинки в Бориспільському районі.  

Про це повідомив в. о. голови Київської ОВА Микола Калашник.

“Тривога тривала всю ніч. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено”, – написав він.

Внаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі вибуховою хвилею пошкоджено дитсадок та дві будівлі школи – діючу та новобудову. В спорудах вибиті вікна та двері. Також пошкоджено дитячий майданчик та приватний будинок.

Пошкоджені школи та дитсадок на Київщині / Фото: Поліція Київщини, Микола Калашник

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