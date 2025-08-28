        Політика

        Російські дрони шпигують за американськими військовими вантажами у Німеччині, – NYT

        Федір Олексієв
        28 Серпня 2025 17:27
        Російський БПЛА "Орлан-10" / Фото з відкеритих джерел
        Російський БПЛА "Орлан-10" / Фото з відкеритих джерел

        Росія або її посередники запускають розвідувальні безпілотники над маршрутами, які США та їх союзники використовують для перевезення військових вантажів через східну Німеччину, йдеться в розслідуванні газети The New York Times.

        За даними журналістів, дрони в основному літають у федеральній землі Тюрінгія поблизу військових баз. Американська влада вважає, що дронами керують росіяни або люди, які працюють на російські спецслужби.

        Частину дронів виготовили в Ірані. Німецькі розвідники вважають, що деякі БПЛА могли запускати з кораблів у Балтійському морі.

        Американські та західні чиновники заявили The New York Times, що Росія збирає розвідувальні дані, щоб активізувати диверсійну кампанію в Європі і допомогти своїм військам, які воюють проти України.


