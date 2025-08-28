Російські дрони шпигують за американськими військовими вантажами у Німеччині, – NYT

Росія або її посередники запускають розвідувальні безпілотники над маршрутами, які США та їх союзники використовують для перевезення військових вантажів через східну Німеччину, йдеться в розслідуванні газети The New York Times.

За даними журналістів, дрони в основному літають у федеральній землі Тюрінгія поблизу військових баз. Американська влада вважає, що дронами керують росіяни або люди, які працюють на російські спецслужби.

Частину дронів виготовили в Ірані. Німецькі розвідники вважають, що деякі БПЛА могли запускати з кораблів у Балтійському морі.

Американські та західні чиновники заявили The New York Times, що Росія збирає розвідувальні дані, щоб активізувати диверсійну кампанію в Європі і допомогти своїм військам, які воюють проти України.