Суспільство

Російські дрони літають над ЗАЕС

2 Травня 2024 09:56
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заес, дрони
ЗАЕС / Getty Images

Окупанти запускають дрони-камікадзе над ядерними реакторами Запорізької АЕС, поблизу одного з них окупанти облаштували пусковий майданчик.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України.

“Відео з ворожого fpv-безпілотника, отримане за допомогою засобів радіоелектронної розвідки, містить маркування UT4D.TT, що вказує на поставку дрона окупаційним військам міністерством оборони РФ”, – розповідають у ГУР.

Також там зафіксували, що траєкторія польоту російського дрона-камікадзе пролягає над енергоблоками Запорізької атомної електростанції у напрямку підконтрольних Україні Нікопольської та Марганецької громад, які зазнають постійних ворожих атак. 

Біля шостого реактора станцї росіяни обладнали пускові майданчики для своїх БПЛА.

“Крім того, з літа 2023 року територію захопленої атомної  електростанції росіяни почали використовувати для тренувань пілотів fpv-дронів – цим займається так звана школа «арханґєл», яка фінансується головним управлінням генштабу ЗС РФ (колишнє “ГРУ”)”, – розповіли українські розвідники.


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