Російські дрони атакували цивільних на Сумщині: загинув 59-річний чоловік, троє поранених

У прикордонних громадах Сумської області зафіксовано нові атаки ворожих безпілотників по цивільних цілях: у Зноб-Новгородській громаді загинув 59-річний чоловік, ще троє людей поранені в різних населених пунктах, повідомив голова ОВА Олег Григорʼєв.

За даними очільника області, у селі Зноб-Новгородської громади російський дрон влучив у лобове скло цивільної автівки: 59-річний чоловік загинув, ще одного постраждалого доправили до лікарні. У Великописарівській громаді внаслідок атаки поранені двоє місцевих жителів: одного з тяжкими травмами госпіталізували, іншому допомогу надали на місці.

У Путивльській громаді безпілотник поцілив у цивільний автомобіль, що стояв на подвір’ї, люди не постраждали. За словами Григорʼєва, ворожі дрони продовжують цілити по цивільних у прикордонних районах області.

