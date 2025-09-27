        Суспільство

        Російські дрони атакували цивільних на Сумщині: загинув 59-річний чоловік, троє поранених

        Віктор Алєксєєв
        27 Вересня 2025 19:52
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / Фото Нацполіція
        Ілюстративне фото / Фото Нацполіція

        У прикордонних громадах Сумської області зафіксовано нові атаки ворожих безпілотників по цивільних цілях: у Зноб-Новгородській громаді загинув 59-річний чоловік, ще троє людей поранені в різних населених пунктах, повідомив голова ОВА Олег Григорʼєв.

        За даними очільника області, у селі Зноб-Новгородської громади російський дрон влучив у лобове скло цивільної автівки: 59-річний чоловік загинув, ще одного постраждалого доправили до лікарні. У Великописарівській громаді внаслідок атаки поранені двоє місцевих жителів: одного з тяжкими травмами госпіталізували, іншому допомогу надали на місці.

        У Путивльській громаді безпілотник поцілив у цивільний автомобіль, що стояв на подвір’ї, люди не постраждали. За словами Григорʼєва, ворожі дрони продовжують цілити по цивільних у прикордонних районах області.

