Російські БпЛА атакували Шосткинську громаду: є загиблий і постраждалі

У Сумській області внаслідок ударів російських безпілотників по Шосткинській громаді загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.
Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
За даними рятувальників, їм довелося працювати одразу за трьома адресами, де були зафіксовані наслідки ворожої атаки.
На одній із локацій безпілотник влучив у дорожнє покриття. До прибуття бригади екстреної медичної допомоги співробітники ДСНС надали одному з постраждалих першу домедичну допомогу, наклали турнікет і передали його медикам.
Крім того, у Сумах російський дрон влучив у житловий сектор. Внаслідок удару загорілася покрівля господарської будівлі.
У ДСНС зазначили, що через загрозу повторних атак рятувальникам доводилося тимчасово призупиняти роботи та відходити в безпечне місце.
Наразі всі осередки пожеж, що виникли внаслідок ворожих ударів, ліквідовано.