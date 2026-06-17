        Події

        Російські БпЛА атакували Шосткинську громаду: є загиблий і постраждалі

        Віктор Алєксєєв
        17 Червня 2026 16:16
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        У Сумській області внаслідок ударів російських безпілотників по Шосткинській громаді загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

        Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

        За даними рятувальників, їм довелося працювати одразу за трьома адресами, де були зафіксовані наслідки ворожої атаки.

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        На одній із локацій безпілотник влучив у дорожнє покриття. До прибуття бригади екстреної медичної допомоги співробітники ДСНС надали одному з постраждалих першу домедичну допомогу, наклали турнікет і передали його медикам.

        Крім того, у Сумах російський дрон влучив у житловий сектор. Внаслідок удару загорілася покрівля господарської будівлі.

        Наслідки атаки російських БпЛА на Сумщині / Фото: ДСНС України

        У ДСНС зазначили, що через загрозу повторних атак рятувальникам доводилося тимчасово призупиняти роботи та відходити в безпечне місце.

        Наразі всі осередки пожеж, що виникли внаслідок ворожих ударів, ліквідовано.


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