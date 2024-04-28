Російське військове командування, схоже, вчиться на помилках минулого – ISW

Російська ставка на масовість – не єдина адаптація, яку російські війська зробили в Україні, вважають експерти американського Інституту вивчення війни.

“Російські військові продемонстрували нерівномірну схильність до оперативних, тактичних і технологічних інновацій та навчання. Російське військове командування, схоже, вчиться на помилках минулого оперативного планування в Україні і, ймовірно, проведе літню наступальну операцію, яка має на меті розтягнути і придушити українські сили на більш широкому фронті на сході України”, – йдеться у звіті ISW.

Російські війська також суттєво змінили тактичні авіаційні операції в Україні завдяки масовому використанню планерних бомб, що дозволяє літакам наносити удари з глибини тилу.

“Ці удари і надалі відіграватимуть критично важливу роль у підтримці російських наземних операцій цього літа, незважаючи на ймовірне покращення можливостей протиповітряної оборони, які українські сили зможуть використовувати проти російських літаків з прибуттям додаткових західних засобів ППО”, – вважають експерти

На їх думку, російські війська продовжують широкомасштабне розгортання технологічних інновацій по всьому фронту для підтримки наступальних дій і, схоже, розраховують час розгортання цих інновацій, щоб використати українські вразливості і отримати переваги до того, як українські війська згодом адаптуються до російських інновацій.

“Російські війська можуть мати намір використовувати нові технологічні або тактичні інновації саме на початку своїх літніх наступальних зусиль, щоб нівелювати сильніші можливості, які отримають українські війська після прибуття американської допомоги у сфері безпеки. Однак російські війська все ще страждають від широкомасштабних тактичних помилок, і українські війська зможуть використовувати ці помилки доти, доки російське військове командування продовжуватиме боротися з інтерналізацією і поширенням адаптацій на тактичному рівні”, – йдеться у звіті.

Україна зможе нейтралізувати багато матеріальних обмежень, з якими вона наразі стикається, протягом найближчих тижнів і вживає заходів для полегшення своїх кадрових проблем у найближчі місяці, але Росія продовжуватиме домагатися власних переваг у міру того, як покращуватиметься українська спроможність.

Україна, найімовірніше, стабілізує лінію фронту в найближчі місяці і зможе розпочати обмежені контрнаступальні операції наприкінці 2024 або на початку 2025 року.