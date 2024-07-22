Російське Туапсе атакували невідомі дрони

У російському місті Туапсе під ранок 22 липня пролунали вибухи. Місцеві жителі заявили, що чули з боку НПЗ близько п’ятьох вибухів, які пролунали орієнтовно о 03:30.

За інформацією каналу Shot, метою безпілотників міг бути місцевий НПЗ.

Місцева влада стверджує, що з 03:17 до 04:20 в районі міста система протиповітряної оборони нібито вразила вісім безпілотників. Водночас з опублікованого росіянами відео видно, що принаймні один з дронів влучив у ціль.

Згодом російські Telegram-канали повідомили, що місто повторно атакували дрони. Повідомлялося, що уламки одного з безпілотників упали на території Туапсинського НПЗ.

У російському оперштабі повідомили про пошкодження інфраструктури НПЗ та пожежі на площі 50 “квадратів”.

За даними російського міноборони, усього за ніч Росію атакували 75 безпілотників.