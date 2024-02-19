Російське слідство відмовило матері Олексія Навального у видачі його тіла

Російське слідство заявило, що не віддаватиме тіло Навального ще 2 тижні.
Про це пише російський Insider з посиланням на повідомлення прессекретарку Навального Кіру Ярмиш.
“Слідчі сказали адвокатам і матері Олексія, що не видадуть тіло. З ним ще 14 днів буде проводитися якась “хімічна експертиза”.
Тіло Навального продовжують приховувати третій день. Його матері Людмилі спершу заявили в колонії, що тіло в морзі в Салехарді. У морзі сказали, що тіла немає.
Точної інформації – де воно зараз – немає.