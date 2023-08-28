Російське посольство в ПАР показало мапу з українським Кримом

Посольство Росії в Південно-Африканській Республіці опублікувало в соцмережі X карту з потенційними новими членами БРІКС, на якій Крим визнано українською територією.

“Реальність нового багатополярного світу”, – так підписало посольство РФ мрію про розширення БРІКС (скорочено від Brazil, Russia, India, China, South Africa).

22-24 серпня Південно-Африканська Республіка приймала саміт БРІКС – Бразилії, Росії, Індії, Китаю й ПАР. Фізично на саміт цього обʼєнання приїхали лідери чотирьох країн. Президент Росії Володимир Путін не приїхав, бо йому загрожує арешт у звʼязку з виданим у березні Міжнародним кримінальним судом ордером.