Російське МВС оголосило у розшук командувача Повітряних сил ЗСУ

Командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука оголосило у “федеральний розшук” російське МВС, він прокоментував, що це підтвердження ефективності бойової роботи.

Про це повідомив Олещук у коментарі УП та російське пропагандистське видання ТАСС, яке посилається базу розшуку російського МВС.

Як пишуть російські ЗМІ з посиланням на базу МВС, Олещука заочно звинувачують у “терористичному акті після атаки безпілотників на територію РФ”.

“Таке рішення “судової” системи злочинного режиму держави-терориста – це лише підтвердження того, що роблю все правильно, це підтвердження ефективності бойової роботи Повітряних Сил”.