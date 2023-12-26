Суспільство

Російське МВС оголосило у розшук командувача Повітряних сил ЗСУ

26 Грудня 2023 20:54
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повітряні сили

Командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука оголосило у “федеральний розшук” російське МВС, він прокоментував, що це підтвердження ефективності бойової роботи.

Про це повідомив Олещук у коментарі УП та російське пропагандистське видання ТАСС, яке посилається базу розшуку російського МВС.

Як пишуть російські ЗМІ з посиланням на базу МВС, Олещука заочно звинувачують у “терористичному акті після атаки безпілотників на територію РФ”.

“Таке рішення “судової” системи злочинного режиму держави-терориста – це лише підтвердження того, що роблю все правильно, це підтвердження ефективності бойової роботи Повітряних Сил”.


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