Російське командування не має достатніх ресурсів для широкомасштабних наступальних дій, – ГУР

Росія не має ресурсів, щоб розпочати широкомасштабний наступ до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.

«У той час як поширюється інформація про запланований на 24 лютого широкомасштабний наступ Росії, українська військова розвідка повідомляє, що росія вже розпочала повномасштабний наступ 24 лютого минулого року, який триває й сьогодні», — зазначив представник воєнної розвідки України.

Черняк заявив, що росія планує найближчими тижнями активізувати свої зусилля на сході України, зазначивши, що зараз вона «намагається знайти слабкі місця в нашій обороні. Однак, за нашою інформацією, російське командування не має достатніх ресурсів для широкомасштабних наступальних дій. Головною метою російських військ залишається досягнення хоча б якогось тактичного успіху на сході України».

Він також підкреслив, що в Росії не вистачає високоточної зброї.

«Росія стикається з браком високоточної зброї, і, незважаючи на це, вона продовжить використовувати ракетний терор проти мирного населення в Україні. росіяни вже використали понад 80 відсотків високоточних ракет. Вони намагаються відновити своє виробництво, але поки це їм не вдається», — підсумував представник воєнної розвідки України.