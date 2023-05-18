Російська сволота атакує Харківщину – знову обстріляно Циркуни

Сьогодні окупанти знов завдали ударів по передмісті Харкова. За попередньою інформацією, «приліт» був у с. Циркуни Харківського району.

“Зафіксовано влучання у приватний житловий будинок. Під завалами може перебувати людина. На місці працюють всі екстрені служби. Дані уточнюються”, – написав в Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як повідомлялося, напередодні ворог завдав ракетного удару із ЗРК С-300 по с. Циркуни Харківського району. Ракета влучила в землю. Обійшлося без жертв та масштабних руйнувань.