Політика

Російська ракета влучила за 500 метрів від кортежу Зеленського та прем’єра Греції, – CNN

7 Березня 2024 09:12
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зеленський, ракетний удар
Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс / Фото: ОП

Ракета, яку випустили російські загарбники по Одесі 6 березня, вибухнула за 500 метрів від президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса під час візиту.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело.

За словами джерела, супровід, який перевозив лідерів, відчув на собі наслідки удару, і група побачила “грибовидну хмару” диму.

CNN зазначає, що Зеленський часто здійснює ризиковані поїздки на лінію фронту і вітав десятки світових лідерів в Україні за більш ніж два роки війни з Росією, але напад у середу може стати одним із “дзвінків для президента”.

Крім того, близькість удару до Міцотакіса, лідера держави-члена НАТО, також підкреслює небезпеку таких візитів і “потенційні глобальні наслідки конфлікту”.

Міцотакіс розповів, що Зеленський провів для нього екскурсію Одесою, перш ніж вони почули сирени повітряної тривоги.

“Незабаром після цього, коли ми сідали в наші машини, ми почули сильний вибух. “Я думаю, що для нас це найкраще, найяскравіше нагадування про те, що тут відбувається справжня війна. Щодня йде війна, яка зачіпає не тільки фронт, солдатів, вона зачіпає наших невинних співгромадян”, – підкреслив Міцотакіс у спілкуванні з журналістами.


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