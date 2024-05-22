Російська православна церква провела форум, приурочений жіночому служінню, на який загнала жінок з ТОТ

У Таврійській духовній семінарії російської церкви відбувся «республіканський» форум, приурочений жіночому служінню.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Сюди зігнали жінок з тимчасово окупованої Херсонщини, Луганщини та Криму. На форумі насамперед йшлося про виховання безапеляційного послуху жінок та дівчат ідеям церкви Кремля», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед таких «ідей» – багатодітність, щоб у майбутньому не було шкода відправляти своїх синів та доньок на загарбницькі війни.

«Сьогодні російська церква вже відверто позиціонує себе як політичний інструмент кремлівської влади й активно використовує жінок як засіб для просування політичних та імперських ідей», – констатує Центр нацспротиву.