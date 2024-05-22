Суспільство

Російська православна церква провела форум, приурочений жіночому служінню, на який загнала жінок з ТОТ

22 Травня 2024 07:50
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церква, рф
Ілюстративне фото / Getty Images

У Таврійській духовній семінарії російської церкви відбувся «республіканський» форум, приурочений жіночому служінню. 

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Сюди зігнали жінок з тимчасово окупованої Херсонщини, Луганщини та Криму. На форумі насамперед йшлося про виховання безапеляційного послуху жінок та дівчат ідеям церкви Кремля», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед таких «ідей» – багатодітність, щоб у майбутньому не було шкода відправляти своїх синів та доньок на загарбницькі війни.

«Сьогодні російська церква вже відверто позиціонує себе як політичний інструмент кремлівської влади й активно використовує жінок як засіб для просування політичних та імперських ідей», – констатує Центр нацспротиву.


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