Російська армія почала застосовувати в Україні “Мальви” та “Флокси”

Російське міністерство оборони заявило, що застосовує на війні проти України нові артилерійські гармати “Мальва” та “Флокс”. Про це пише “Інтерфакс”.

«Під час спеціальної військової операції вже проходять дослідно-бойову експлуатацію 82-мм самохідні міномети “Дрок”, 120-мм самохідні артилерійські гармати “Флокс” і 152-мм самохідні артилерійські гармати “Мальва”, підтверджуючи високі тактико-технічні характеристики”, – йдеться у повідомленні міністерства.

Як повідомляється, “Мальва” – 152-мм самохідна артилерійська гармата на автомобільному шасі БАЗ, “Флокс” – 120-мм самохідна колісна артилерійська гармата на базі армійської вантажівки “Урал”.

У 2021 році “Уралвагонзавод” повідомляв про плани передати Міноборони дослідну партію мобільних мінометів “Дрок”, теж на автомобільному шасі.

Міноборони також повідомило, що до російських військ надходять модернізовані самохідні знаряддя «Мста-С».

За офіційними даними, «Мста-С» — 152-мм модернізована броньована самохідна артилерійська установка, яка призначена для поразки відкрито розташованих та захищених цілей, здатна вести обстріл різними типами снарядів, спрямовуючи на ціль до шести пострілів.