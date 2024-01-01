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Російська армія почала застосовувати в Україні “Мальви” та “Флокси”

1 Січня 2024 11:56
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зброя

Російське міністерство оборони заявило, що застосовує на війні проти України нові артилерійські гармати “Мальва” та “Флокс”. Про це пише “Інтерфакс”.

«Під час спеціальної військової операції вже проходять дослідно-бойову експлуатацію 82-мм самохідні міномети “Дрок”, 120-мм самохідні артилерійські гармати “Флокс” і 152-мм самохідні артилерійські гармати “Мальва”, підтверджуючи високі тактико-технічні характеристики”, – йдеться у повідомленні міністерства.

Як повідомляється, “Мальва” – 152-мм самохідна артилерійська гармата на автомобільному шасі БАЗ, “Флокс” – 120-мм самохідна колісна артилерійська гармата на базі армійської вантажівки “Урал”.

У 2021 році “Уралвагонзавод” повідомляв про плани передати Міноборони дослідну партію мобільних мінометів “Дрок”, теж на автомобільному шасі.

Міноборони також повідомило, що до російських військ надходять модернізовані самохідні знаряддя «Мста-С».

За офіційними даними, «Мста-С» — 152-мм модернізована броньована самохідна артилерійська установка, яка призначена для поразки відкрито розташованих та захищених цілей, здатна вести обстріл різними типами снарядів, спрямовуючи на ціль до шести пострілів.


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