Суспільство

Росгвардія розстріляла машину з підполковником МВС, – росЗМІ

5 Лютого 2024 10:16
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росія
Співробітник Росгвардії / Фото РБК

Співробітники Росгвардії розстріляли машину з підполковником МВС, який намагався втекти. Поліцейський загинув.

Про це пишуть росЗМІ.

Увечері 4 лютого росгвардійці хотіли зупинити “Мітсубісі Паджеро” в районі “Ахмат-Арени” в Грозному. Водій не зупинився, після двох попереджувальних пострілів по машині відкрили вогонь. 

Позашляховиком керував начальник відділення по роботі з особовим складом тимчасового оперативного угруповання органів і підрозділів МВС підполковник Альберт Атмурзаєв. За попередньою інформацією, його було поранено в голову, він загинув.


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