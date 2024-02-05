Росгвардія розстріляла машину з підполковником МВС, – росЗМІ

Співробітники Росгвардії розстріляли машину з підполковником МВС, який намагався втекти. Поліцейський загинув.

Про це пишуть росЗМІ.

Увечері 4 лютого росгвардійці хотіли зупинити “Мітсубісі Паджеро” в районі “Ахмат-Арени” в Грозному. Водій не зупинився, після двох попереджувальних пострілів по машині відкрили вогонь.

Позашляховиком керував начальник відділення по роботі з особовим складом тимчасового оперативного угруповання органів і підрозділів МВС підполковник Альберт Атмурзаєв. За попередньою інформацією, його було поранено в голову, він загинув.