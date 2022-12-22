Рогозіна поранено під час обстрілу донецького ресторану

Колишній віце-прем’єр в уряді Росії та голова Роскосмосу Дмитро Рогозін та голова уряду самопроголошеної “ДНР” Віталій Хоценко отримали поранення в середу ввечері під час обстрілу Донецька.

Як запевняє оточення Рогозіна та Хоценка, загрози їхньому життю немає. Сам Рогозін сказав російському держтелеканалу RT, що поранений осколком у спину. За його словами, уламок пройшов за сантиметр від хребта.

“Житиму”, – запевнив Рогозін, який, за офіційними повідомленнями, очолює на Донбасі групу військових радників “Царські вовки”.

Видання “База” повідомляє, що, за його даними, Рогозін отримав осколкове поранення м’яких тканин голови, проникне осколкове поранення сідниць, а також осколкове поранення лівого стегна.

Внаслідок цього обстрілу, за поки що не підтвердженими остаточно даними, є й загиблі, поранення ж отримали кілька людей.

За повідомленнями з місця подій, Рогозін та Хоценко були поранені у ресторані “Шеш-Беш”, де Рогозін відзначав день народження (йому в середу виповнилося 59 років).

Помічник Дмитра Рогозіна повідомив Інтерфаксу, що його госпіталізовано. Рогозін та помічник говорять про обстріл готелю, де вони жили, але не про ресторан.

“На околиці Донецька обстріляли готель, в якому останні місяці проживала група військових радників, включаючи Дмитра Рогозіна. Удари завдавалися високоточними боєприпасами, імовірно, зі 155-мм самохідної артилерійської установки Caesar”, – цитує Інтерфакс помічника Рогозіна.

Прес-секретар Віталія Хоценка сказав журналістам, що загрози життю його шефа немає.

Видання “База” повідомляє, що Рогозіна було поранено саме під час обстрілу донецького ресторану «Шеш-Беш», де він святкував свій день народження. За даними “Бази”, один із загиблих – охоронець Віталія Хоценка.

Російські канали публікують фото та відео з місця подій, на яких видно зал ресторану з вибитими вікнами, руйнування у дворі та частково зруйновані снарядом другий поверх будівлі. Звіряння цих кадрів із рекламними фотографіями ресторану “Шеш-Беш” показує, що це справді він.

Ресторанно-готельний комплекс “Шеш-Беш” знаходиться на південній околиці Донецька, приблизно за 20 км від лінії фронту.