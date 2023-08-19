Економіка

“Роганський м’ясокомбінат” працюватиме на Волині

19 Серпня 2023 10:09
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продовольство

Начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко разом з власниками харківського підприємства «ВП Роганський м’ясокомбінат» домовилися про релокацію виробництва на Волинь. Бізнесмени для будівництва м’ясного центру обрали Ківерцівську громаду.

Про це повідомили в Волинській ОВА.

Як розповів власник м’ясокомбінату Ігор Фельдштейн, виробництво розташовувалося у місті Вовчанськ Харківської області. Впродовж року там виготовляли 18 тисяч тонн сиров’ялених, сирокопчених та твердокопчених ковбасних продуктів. З 2019-го до 2021 року на підприємстві реконструювали забійний цех.

За декілька місяців до початку повномасштабного російського вторгнення відремонтований цех ввели в експлуатацію, а з 24 лютого 2022 року підприємство опинилося під російською окупацією та розграбоване.

«Після звільнення міста деяке обладнання ми вивезли. На жаль, російські ракетні атаки зруйнували виробництво, а обстріли продовжуються й до сьогодні.

Тому ми вирішили припинити там діяльність та переїхати у безпечніший регіон, – зазначив Ігор Фельдштейн. – З початку повномасштабного вторгнення велика кількість наших спеціалістів виїхали за кордон та в інші області України. Зокрема, й на Волинь. Тому ми прийняли рішення розглянути вашу область для будівництва м’ясокомбінату».


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