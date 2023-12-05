Родичі мобілізованих окупантів у листі Путіну поскаржилися на “винищення” росіян під Авдіївкою — ЗМІ

Родичі загарбників однієї з військових частин країни-агресора РФ написали звернення до російського диктатора Володимира Путіна з проханням «розібратися з ознаками навмисного винищення» мобілізованих окупантів на Авдіївському напрямку.

Про це повідомило видання Важные истории, у розпорядженні якого опинився відповідний документ, у вівторок, 5 грудня.

За даними видання, звернення до Путіна підписали понад 100 родичів окупантів. Автори листа зазначають, що загарбники понад 10 місяців живуть в окопах за 700 метрів від Авдіївки й постійно «перебувають під обстрілами». Також вони стверджують, що окупантів з пораненнями відправляють у штурмові підрозділи.

Автори листа також скаржаться, що більшість військових зі «штурмових бригад» під Авдіївкою не були у відпустці з початку мобілізації у РФ.

Одна з дружин окупантів розповіла виданню, що 25 листопада, згідно з черговим наказом, не важким пораненим наказали «доліковувалися в окопах». За її словами, росіян «женуть» на захоплення міста, поспішаючи до «прямої лінії» Путіна і нового року.

«Ми кажемо Путіну — порахуйте особовий склад: скільки залишилося реально, а не по військових квитках і тому, що в доповідях проходить. Чоловік каже, вони там по трупах ходять, ними просто все завалено», — сказала росіянка.