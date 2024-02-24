Род Стюарт назвав Путіна “муд***м” і закликав підтримувати Україну “до кінця”

Сер Род Стюарт накинувся з критикою на Володимира Путіна напередодні другої річниці війни Росії проти України.

Ветеран музики назвав російського президента “мудаком” (“arsehole”) в інтерв’ю телеканалу Sky News.

Він також висловив свої побоювання щодо наслідків “виведення грошей з України” з боку США, оскільки конфлікт триває вже третій рік.

“Якщо ви пустите цього мудака в Україну, він потрапить в кожну країну НАТО. І нам доведеться йти в армію”, – сказав сер Стюарт в ефірі програми “П’ятничний вечір з Нілом Паттерсоном” на телеканалі Sky News.

“Ми повинні підтримувати Україну до кінця”, – продовжив він, додавши: “Мир на Близькому Сході також”.