Останніми тижнями Міністерство освіти Росії надало більш детальну інформацію про впровадження раніше оголошеного плану щодо включення базової військової підготовки в навчальну програму середніх шкіл Росії.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Модуль в рамках курсу «Основи безпеки життєдіяльності» включатиме навчання роботі з автоматами та ручними гранатами серії АК, військову справу та салютування, використання засобів індивідуального захисту.

Уроки стануть обов’язковими з 1 вересня 2023 року. Крім того, у грудні 2022 року Міністерство науки і вищої освіти анонсувало програму «Основи військової підготовки» для студентів ВНЗ.

Ініціативи підкреслюють дедалі більш мілітаризовану атмосферу в Росії під час війни, а також є (імовірно навмисним) згадуванням Радянського Союзу: подібне навчання було обов’язковим у школах до 1993 року.