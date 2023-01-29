Суспільство

Робота з гранатами: у російських школах вводять військову підготовку, – британська розвідка

29 Січня 2023 12:13
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росія, школа, розвідка британії

Останніми тижнями Міністерство освіти Росії надало більш детальну інформацію про впровадження раніше оголошеного плану щодо включення базової військової підготовки в навчальну програму середніх шкіл Росії.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Модуль в рамках курсу «Основи безпеки життєдіяльності» включатиме навчання роботі з автоматами та ручними гранатами серії АК, військову справу та салютування, використання засобів індивідуального захисту.

Уроки стануть обов’язковими з 1 вересня 2023 року. Крім того, у грудні 2022 року Міністерство науки і вищої освіти анонсувало програму «Основи військової підготовки» для студентів ВНЗ.

Ініціативи підкреслюють дедалі більш мілітаризовану атмосферу в Росії під час війни, а також є (імовірно навмисним) згадуванням Радянського Союзу: подібне навчання було обов’язковим у школах до 1993 року.


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