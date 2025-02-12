РНБО ввела санкції проти Петра Порошенка, – Forbes

Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти народного депутата Петра Порошенка.

Про це пише Forbes з посиланням на двох співрозмовників, один з яких був присутній на засіданні РНБО.

За словами одного з джерел, санкції можуть бути пов’язані зі “статтею про державну зраду”, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підтвердив, що провів засідання РНБО, проте деталі будуть опубліковані завтра.

“Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість: кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, – кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців. І це буде. Обов’язково”, – сказав Зеленський.