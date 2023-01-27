РКН заблокував доступ до сайтів ЦРУ та ФБР

У Росії в п’ятницю на вимогу Роскомнагляду заблокували доступ до сайтів ЦРУ та ФБР, а також до сайту Держдепу США Rewards for Justice. Це сайт програми, в рамках якої США виплачує винагороди за інформацію щодо загроз для національної безпеки країни.

Про причину блокування ресурсів не повідомляється, сайти заблоковані з 26 січня.

У травні минулого року глава комітету Держдуми з безпеки Василь Піскарьов заявив, що публікації ЦРУ російською мовою є підбурюванням до державної зради та “неприкритою спробою вербування”.

2 травня ЦРУ на своєму каналі в YouTube опублікувало відеоролик російською мовою, де повідомляло, як можна безпечно зв’язатися з ними для передачі інформації.

У свою чергу, російська служба зовнішньої розвідки ще у квітні 2021 року відкрила інтернет-приймальню в даркнеті, де просить ділитися інформацією про “загрози безпеки РФ”.

На початку січня військова прокуратура Володимирської області також подала позов про блокування сайту новин ООН на території Росії, але в п’ятницю сама відмовилася від позову. Суд припинив провадження у справі.