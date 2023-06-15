Економіка

Рівненська АЕС оголосила тендер на закупівлю пива

15 Червня 2023 22:00
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держзакупівлі

Рівненська атомна станція оголосила тендер на закупівлю пива. Для АЕС планують закупити 812 пляшок пива різних сортів, свідчать дані Zakupki.Prom.

На пиво планують витратити 19 826 тисяч гривень. Середня закупівельна вартість літра пива становить 42,5 грн. Це навіть трохи нижче ринкової (враховуючи те, що у списку є дорогі сорти).

Заявки на постачання пива приймаються з 14 до 22 червня. Сам аукціон має відбутися 23 червня. Доставити товар на АЕС постачальник повинен до 29 грудня. Тому можна припустити, що алкоголь закуповують до новорічних свят.

Як передає місцеве видання “Рівне вечірнє”, у структурі РАЕС є реабілітаційно-оздоровчий комплекс “Біле озеро”, де відпочивають працівники станції. У виданні припускають, що пиво купують саме туди.


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