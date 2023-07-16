Політика

Рівень “бродіння” у лавах командування ЗС РФ продовжує зростати – ISW

16 Липня 2023 09:07
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ISW

Імовірне усунення з посади командира 106-ї дивізії Повітряно-десантних військ генерал-майора Володимира Селіверстова, про яке повідомив ряд російських Telegram-каналів, може бути частиною вигнання непоступливих командирів, що проводиться російським військовим командуванням, і вказувати на прискорене роз’їдання субординації серед ВС пише американський Інститут вивчення війни (ISW) у новому огляді.

Непідпорядкування, що зростає, може посилити існуючі розбіжності в російських Збройних силах і “в ширшій сфері безпеки” РФ, відзначають аналітики.

Російське військове керівництво, ймовірно, намагається відмовити командирів від повторення недавніх випадків непокори, караючи тих, хто причетний до витоку скарг генерал-майора Івана Попова, відстороненого з посади командувача 58 загальновійськової армії РФ, вказують експерти ISW.


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