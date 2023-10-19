Політика

Ріші Сунак прилетів до Ізраїлю

19 Жовтня 2023 09:43
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ізраїль, сунак

У четвер, 19 жовтня, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув до Ізраїлю.

Про це повідомляє ВВС.

Сунак планує зустрітися з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху та ізраїльським президентом Ісааком Херцогом.

Візит триватиме два дні. Також Сунак відвідає інші країни регіону.

«Смерть кожного мирного громадянина — це трагедія, а, починаючи з жахливого теракту, скоєного ХАМАС, згублено вже занадто багато життів». — сказано в заяві Сунака, яку було оприлюднено перед візитом.

У заяві йдеться, що удар по лікарні Аль-Ахлі має стати переломним моментом для всього світу, поштовхом до того, щоб разом уникнути небезпечної ескалації конфлікту.

«Я подбаю про те, щоб Сполучене королівство було в авангарді цих дій», — сказав він.


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