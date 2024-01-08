Рішення щодо законопроєкту про мобілізацію ще не прийнято – нардеп Чернєв

Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ще не ухвалив своє рішення стосовно законопроєкту про мобілізацію, запропонованого урядом.

Про це Суспільному повідомив заступник голови комітету Єгор Чернєв.

“У нашому комітеті поки рішення не винесено, тому що ми чекаємо додаткову інформацію від Міністерства оборони. Є питання по деяких іншим профільним міністерствам, яких це стосується, зокрема МЗС щодо тих, хто за кордоном перебуває. Я сподіваюся, що завтра після завтра рішення нашого профільного комітету буде і далі вже будемо дивитися як буде голосувати зала”, — розповів нардеп.

Парламентар зазначив, що є “дуже багато питань, починаючи від фінансування, де брати гроші на додаткову мобілізацію, закінчуючи питаннями щодо військовозобов’язаних закордоном.

“Є деякі думки в нашому комітеті й щодо термінів демобілізації, все-таки вони мають відрізнятися для тих, хто був на нулі весь час і для тих, хто був у тилу. Але це поки що обговорення, а не якісь позиції. Фінальні будуть пізніше, сподіваюся те, що ми обговорили з Міністерством оборони та те, що вони сказали, що виправлять, ми чекаємо доопрацьований текст”, — підкреслив Чернєв.

Нардеп пояснив, що є три варіанти, які бути:

перший — рекомендувати прийняти в першому читанні з пропозиціями комітету, тими, що обговорили за останні декілька днів — з тими змінами, які мають бути внесені в законопроєкт до другого читання.

другий — на основі цього законопроєкту, а також альтернативних законопроєктів зробити комітетський.

третій — відправити на доопрацювання суб’єкту законодавчої ініціативи тобто Кабінету міністрів і МО.

“Я думаю рішення завтра або після завтра буде. Законопроєкт дуже великий і там багато пунктів які мають бути змінені. Моя позиція в тому, що він має бути збалансований”, — додав парламентар.