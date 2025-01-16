Прикордонники затримали п’яного росіянина, який намагався потрапити до Словаччини

На українсько-словацькому кордоні прикордонники затримали громадянина Росії, який незаконно перебував в Україні кілька місяців і намагався проникнути до Євросоюзу.

Як повідомляє Держприкордонслужба, росіянин перед своєю спробою випив пляшку горілки, що призвело до втрати орієнтації. Вештаючись у прикордонному селі, він натрапив на місцевих ромів, які його пограбували та побили.

Після цього, вже без речей і з похміллям, чоловік вирушив до кордону. Проте, пройшовши лише 50 метрів, його затримали українські прикордонники.

На росіянина склали адміністративний протокол за порушення міграційного законодавства. Наразі розглядається питання про його примусове видворення з України.