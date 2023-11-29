“Рік за роком Москва віддає своє майбутнє в заставу Пекіну” – Cтолтенберг про зростання залежності РФ від Китаю

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Росія внаслідок війни проти України стала більш залежною від Китаю.

Про це політик повідомив після засідання Ради Україна-НАТО.

“Рік за роком Москва віддає своє майбутнє в заставу Пекіну”, — зазначив Столтенберг, наголосивши, що через свою агресію РФ стала значно слабшою у військовому, політичному та економічному планах.

Генсек Альянсу підкреслив, що Росія втрачає вплив не лише в Україні, а й на Кавказі та в Центральній Азії. Водночас доходи Москви від продажу нафти та газу падають, а російські банківські активи перебувають під санкціями.

“Понад тисячу іноземних компаній припинили або скоротили свою діяльність в країні, а 1,3 мільйона людей виїхали з РФ минулого року”, — додав політик.

У липні американська розвідка інформувала, що Китай допомагає Росії обходити західні санкції та, ймовірно, надає військові технології та технології подвійного призначення для використання проти України.