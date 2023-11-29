Політика

“Рік за роком Москва віддає своє майбутнє в заставу Пекіну” – Cтолтенберг про зростання залежності РФ від Китаю

29 Листопада 2023 14:46
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китай, столтенберг, рф

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Росія внаслідок війни проти України стала більш залежною від Китаю.

Про це політик повідомив після засідання Ради Україна-НАТО.

“Рік за роком Москва віддає своє майбутнє в заставу Пекіну”, — зазначив Столтенберг, наголосивши, що через свою агресію РФ стала значно слабшою у військовому, політичному та економічному планах.

Генсек Альянсу підкреслив, що Росія втрачає вплив не лише в Україні, а й на Кавказі та в Центральній Азії. Водночас доходи Москви від продажу нафти та газу падають, а російські банківські активи перебувають під санкціями.

“Понад тисячу іноземних компаній припинили або скоротили свою діяльність в країні, а 1,3 мільйона людей виїхали з РФ минулого року”, — додав політик.

У липні американська розвідка інформувала, що Китай допомагає Росії обходити західні санкції та, ймовірно, надає військові технології та технології подвійного призначення для використання проти України.


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