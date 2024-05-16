Суспільство

Rheinmetall вироблятиме в Україні системи ППО

16 Травня 2024 11:19
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україна, ппо
Ілюстративне фото / Getty Images

Німецький оборонний концерн Rheinmetall створить в Україні ще одне підприємство з виробництва систем ППО.

Про це заявив його гендиректор Армін Паппергер на щорічних загальних зборах, прередає проєкт “Німецька допомога Україні”.

“Однак, швидше за все, пройде ще принаймні рік або два, перш ніж виробництво може розпочатися, і всі попередні кроки, такі як підписання Меморандуму про взаєморозуміння, створення СП, будуть зроблені”, — пише проєкт.

Зазначається, що жодних подальших деталей не було оголошено.

Паппергер також повідомив, що раніше оголошені 40 одиниць бронетехніки Marder 1A3 Україна отримає з травня по вересень.


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