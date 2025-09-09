Rheinmetall поставить Україні новітні антидронові системи Skyranger: коли надійде допомога

Німецька компанія Rheinmetall поставить Україні новітні системи протидії російським дронам ще цього року. Контракт на сотні мільйонів євро буде підписано в середу на оборонній виставці DSEI в Лондоні.

Про це заявив керівник Rheinmetall Армін Паппергер, пише ZDF.

Системи Skyranger є мобільними установками ППО, які можна монтувати на танки Leopard. Кожна система здатна захистити територію площею чотири на чотири кілометри, повністю знищуючи ворожі дрони.

Rheinmetall активно розширює діяльність: кількість співробітників уже зросла до 40 000, а до трьох років компанія планує працевлаштувати 70 000 людей. Акції Rheinmetall з початку війни в Україні зросли на 1700%. Паппергер впевнений, що до 2029 року Німеччина буде здатна захищатися від можливого нападу на країни НАТО.

Попри звинувачення в агресивній стратегії розширення, Паппергер заявив, що компанія прагне миру та розвитку оборонних можливостей для підтримки безпеки в Європі.