Суспільство

Rheinmetall отримав замовлення на постачання боєприпасів для України та Німеччини

6 Жовтня 2023 16:29
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боєприпаси, німеччина, україна

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав велике замовлення на постачання артилерійських боєприпасів після другого тендеру в межах рамкового контракту з урядом ФРН.

Про це повідомляє пресслужба Rheinmetall.

Зазначається, що уряд країни замовив у компанії постачання для ЗСУ десятків тисяч снарядів типу L15, а також звичайних 155-мм снарядів Assegai для німецьких Збройних сил.

“Вартість замовлення становить невелику тризначну суму в мільйонах євро. Постачання заплановане на 2024 рік”, — йдеться у заяві Rheinmetall.

Нещодавно укладена рамкова угода на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів розрахована до 2029 року і становить потенційний обсяг замовлень на суму близько 1,2 млрд євро.


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