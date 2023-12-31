Політика

РФ зажадала від Чехії звіту про постачання зброї Україні, але була послана у відомому напрямку

31 Грудня 2023 10:02
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чехія, оон

Росія вимагала скликання засідання Ради Безпеки ООН щодо обстрілу російського міста Білгород, відповідальність за який, на думку Москви, несе Україна. За даними агентства ТАСС, Росія зажадала представника Чехії при ООН бути присутнім на засіданні Ради Безпеки ООН у суботу, яке буде присвячено обстрілу російського міста Білгорода. На зустрічі Чехія має пояснити свої постачання зброї до України, заявив заступник посла Росії до ООН Дмитро Полянський.

У суботу Москва звинуватила українські сили в обстрілі Бєлгорода, внаслідок якого, за її словами, загинули 22 особи. За даними Москви, Україна використовувала для атаки, окрім іншого, ракетні установки RM-70 Vampire чеського виробництва.

Міністр закордонних справ Ян Липавський заявив, що Чехія не братиме участі у засіданні Радбезу ООН, яке Росія скликала на суботній вечір.

«Прага не служитиме брехливій російській пропаганді», – заявив міністр.

«Ми не дозволимо Росії викликати нас будь-куди. Чехія не служитиме пропаганді агресора, отруєної брехнею. Коли Росія захоче вирішувати питання щодо виведення своїх окупаційних військ у Раді Безпеки, ми із задоволенням приїдемо», – додав Ян Липавський.


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