Політика

РФ заявила, що Вашингтон погодив призначення нового російського посла у США
28 Лютого 2025 17:02
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Олександр Дарчієв / Фото з відкритих джерел
Олександр Дарчієв / Фото з відкритих джерел

Під час російсько-американських переговорів у Стамбулі 27 лютого Вашингтон передав офіційну ноту з агреманом (згодою) на призначення послом РФ у США директора департаменту Північної Америки МЗС РФ Олександра Дарчієва.

Про це йдеться в повідомленні російського міністерства.

“Його від’їзд до місця служби в місто Вашингтон очікується найближчим часом”, – додали в МЗС.

27 лютого Дарчієв брав участь у російсько-американській зустрічі в Стамбулі, яка, як стверджувалося, була присвячена роботі посольств.


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